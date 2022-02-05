Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Parlamenterler Birliğinin konferansına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Parlamenterler Birliğince düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erkler Arası İlişkiler ve Yürütmenin İcraatları" konulu konferansa katıldı.
Ankara
Birliğin İstanbul Şubesi'ndeki konferansta konuşan Oktay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Konferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Oktay şöyle konuştu:
"Ülkede birçok vatandaşımızın Omicron varyantına yakalandığı aşılardan dolayı da hafif geçirdiği bir dönemdeyiz. Kovid de Cumhurbaşkanımızı vatandaşlarımızın içinden dışarı çıkmaya, bir kenarda tutmaya ikna edemedi. Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah hafif bir şekilde karantina dönemini geçirir, bir an önce sağlığına kavuşup faaliyetlerine devam eder. Karantinada da olsa 7/24 çalışmalarını bırakması mümkün değil zaten."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.