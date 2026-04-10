Birçok ilde nisanda kar etkisini sürdürüyor

Ankara'da sabah hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırdı.
Kentin yüksek kesimlerindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Yozgat'ta gece başlayan sağanak, sabah saatlerine doğru yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.
İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.
Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla süren karla beyaza bürünen tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.
Kentte Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış ilçesinde de karla sarıçam ormanları, ağaçlar, bitkiler ve araçlar beyaza büründü.
İlçede vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, yaban kuşları da ağaçlarda, yol kenarlarında yiyecek aradı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye bağlı 2 bin 368 rakımlı Handere geçidi ve Mescitli bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Aracını temizleyen Harun Yıldız, karın devam ettiğini belirterek, "Bugün yine Sarıkamış'ta karla uyandık. 10 Nisan 2026 karımız hayırlı olsun." dedi.
Ardahan'da dünden beri aralıklarla etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Kent merkezini beyaza bürüyen kar, başta yüksek kesimler olmak üzere il genelinde etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da dün etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 46 mahalle ve 105 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri söz konusu 151 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.
Bitlis'te gece başlayan karın ardından kent merkezi beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, Karayolları ve Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını belirtti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı yolları beyaz örtüyle kaplarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, Erzurum-Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Becet Bingöl, ilçeye 10 santimetre kar yağdığını belirterek, "Mayıs ayında da kar yağdığını gördük maşallah ama hayvancılık işi yapan vatandaşlarımız zor durumda; kiminin otu, kiminin arpası bitmiş. Kar yine de bizim için berekettir." dedi.
Serkan Bingöl de ilçede nisan ayına rağmen kar yağışının devam ettiğini söyledi.
Bingöl, "Bizim burada alışkın olduğumuz bir söz var, 'kar berekettir' diye. Bereket her zaman üzerimize yağıyor. Bu duruma alışkınız, şikayetçi değiliz. Biz Karlıova'nın kışını ve karını seviyoruz. Nisan ayı da olsa kar bizim için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.
Kastamonu genelinde bir süredir soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren il merkezinde etkili olmaya başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kentte trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışının ardından ormanlar yeniden beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.
Karın oluşturduğu manzara, dronla kaydedildi.
Gümüşhane'de kent merkezinin yanı sıra Kürtün, Köse, Torul, Kelkit ve Şiran ilçelerinin köy, mezra ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Ekipler, karın etkili olduğu Pekün ve Tersun Dağı geçitlerinde temizleme çalışması yaptı.
Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan yağışla yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü.
Kısa süreli sisin de etkili olduğu yollarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.
Şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, köy, mezra ve yaylarda yerini kara bıraktı.
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Atabarı Kayak Merkezi ve Hatila Vadisi Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede beyaz örtüyle kaplanan doğa dronla görüntülendi.
Giresun'un yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini gösterdi.
Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri gece saatlerinde başlayan karın ardından beyaza büründü.
Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da güzel kar manzaraları ortaya çıktı.
Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Akkuş, Gölköy, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Karın ardından ilçelerde güzel manzaralar oluştu.
