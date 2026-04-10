İngiltere Başbakanı Starmer, Körfez turu kapsamında Katar'da

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Starmer perşembe akşamı başkent Doha’ya ulaştı.

Ziyaretin, Katar ile İngiltere arasındaki diplomatik temasların arttığı bir dönemde gerçekleştiği, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile görüşmüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim, Starmer ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Starmer, İran’ın Katar’a yönelik saldırılarını bir kez daha kınayarak ülkesinin Katar’ın egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik adımlarına tam destek verdiğini belirtti.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayan ve ateşkesin gerilimi düşürme ve bölgesel istikrarı güçlendirme açısından önemine dikkat çeken taraflar, bunun kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için uluslararası taraflarla ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının sürekliliği ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik olduğu ifade edildi.

