Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Süreç

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.