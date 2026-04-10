Gazzeli genç, "çadır atölyesinde" eski aküleri onararak mevcut krize çözüm bulmaya çalışıyor

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasını her açıdan ihlal etmeye devam ediyor. En temel ihlaller arasında, "saldırıların sürmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'nin yüzde 50'lik bir kısmını oluşturan Sarı Hat üzerindeki işgalin devam etmesi" yer alıyor.

Sınırlardan akü ve batarya gibi malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler yeni akü temin edemedikleri için eskileri tamir edip kullanmak zorunda kalıyor.

Çadırda akü tamir atölyesi kurdu

Otomobillerin yanı sıra aydınlatma, güneş panelleri ve su pompalama motorlarında kullanılan aküler bu haliyle savaş yorgunu Gazze'de büyük önem taşıyor.

Filistinli genç Hassune de mevcut akü krizine çözüm bulabilmek için kısıtlı imkanlarla çadırda bir atölye kurdu.

Hassune, asıl mesleğinin bu olmadığını ancak mevcut şartların kendilerini bu alana yönelttiğini, piyasada akü krizi olduğu için talep de olduğunu söyledi.

Atölyeyi kurarken çok zorlandıklarını kaydeden Hassune, "Çadır atölyeyi sıfırdan kurduk ve çok zorlandık. İmkanlar çok sınırlı. Çadır, tahta, manometre, akü ölçüm cihazı, tüm bunları bulmakta büyük zorluk çektik." dedi.

Eski aküleri yeniden kullanıma kazandırıyor

Hassune, hurdaya dönmüş ya da kullanılmış aküleri topladıklarını, başka akülerle parçalarını değiştirdiklerini, şarj ettiklerini ve yenilediklerini dile getirdi.

Aküleri onarırken pres için gerekli cihazlarının olmaması nedeniyle de bu işi manuel olarak yapmak zorunda kaldıklarını, bunun da sızıntıya sebep olabildiğini söyleyen Hassune yine de eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Gazze'nin eski haline dönmesi, sınır kapılarının açılması ve malzeme girişine izin verilmesi temennisinde bulunan Hassune, "Biz şu an direniyoruz ve ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Hiç bir şeyin olmadığı bir yerde üretim yapıyoruz." dedi.