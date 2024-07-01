Dolar
32.67
Euro
35.20
Altın
2,329.73
ETH/USDT
3,458.00
BTC/USDT
62,787.00
BIST 100
10,364.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İbrahim Öztosun  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İbrahim Öztosun

Bilecik

Arapdede ile Sarıdayı köyleri arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olay yerine geldi.

Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü
UCM kuruluşunun 22. yılında, Filistin'deki saldırıyı önlemedeki yetersizliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu
İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Benzer haberler

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BUÜ Görükle Kampüsü'ndeki yangın yaklaşık 900 dekar alanda zarara yol açtı

BUÜ Görükle Kampüsü'ndeki yangın yaklaşık 900 dekar alanda zarara yol açtı
Rusya’nın Yakutistan bölgesinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi
"Asrın felaketinden" etkilenip arama kurtarma gönüllüsü oldu

"Asrın felaketinden" etkilenip arama kurtarma gönüllüsü oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet