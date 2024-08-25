Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ekipler, alevleri 3 helikopter, 30 arazöz ve 123 personelle kontrol altına aldı.
Bilecik
Demirköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de çalışmaları yerinde inceledi.
Ekipler, alevleri 3 helikopter, 30 arazöz ve 123 personelle kontrol altına aldı.
Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sıralarında çıktığını söyledi.
Ekiplerin yangına ivedilikle müdahale ettiğini dile getiren Aygöl, "Müdahale sonucu yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını arkadaşlarımız ifade ediyor. Devlet, millet olarak müdahalemizi yaptık. Herhangi bir problem olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.