Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara
Başkentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.
Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için metro duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.
Sıhhiye semtinde araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar atık su giderlerini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.