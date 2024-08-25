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Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Ankara'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Başkentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için metro duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.

Sıhhiye semtinde araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar atık su giderlerini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

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