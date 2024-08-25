Ankara, Çankırı ve Kırıkkale için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta, Ankara'nın Haymana, Bala ve Elmadağ ilçeleri ile Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çankırı çevrelerinde ise gelecek 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.