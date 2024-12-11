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Batıkent metro istasyonunda yangın

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü.

Yusuf Soykan Bal, Oğuzhan Sarı  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Batıkent metro istasyonunda yangın Fotoğraf: Oğuzhan Sarı/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

Seferler normale döndü

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.

Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.


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