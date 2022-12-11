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Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 11.12.2022
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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