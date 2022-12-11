Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.