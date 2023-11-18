Başkentte sağanak etkili oluyor
Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Ankara
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Ankara Valiliği, akşam saatleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.