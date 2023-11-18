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Başkentte sağanak etkili oluyor

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Utku Şimşek  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Başkentte sağanak etkili oluyor

Ankara

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Ankara Valiliği, akşam saatleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

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