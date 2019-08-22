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Zonguldak'taki sağanağın ardından ev ve iş yerilerini su bastı

Kentte etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ferdi Akıllı   | 22.08.2019
Zonguldak'taki sağanağın ardından ev ve iş yerilerini su bastı

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kent merkezinin yanı sıra Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, belediye ve AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışması başlattı.

Kozlu ilçesinde Taşbaca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 20 kişi yakınlarının yanına yerleşti.

"Çocuklarımla birlikte evin balkonundan kaçtık"

Mahallenin muhtarı Kibar Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından heyelan meydana geldiğini belirterek, "Heyelanla birlikte aşağı kesimde bulunan 3 ev kullanılamaz hale geldi." dedi.

Evi heyelanda zarar gören Satiye Kurak ise bir anda heyelanın meydana gelmesinin ardından deprem olduğunu sandığını anlatarak, "Çocuklarımla birlikte evin balkonundan kaçtık." ifadesini kullandı.

Hacer Barut da çocuklarıyla oturduğu evin heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

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