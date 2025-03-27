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Başkentte otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda otobüsler, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Başkentte otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak

Ankara

EGO'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar günü saat 06.00'dan, son günü 1 Nisan Salı günü akşam saat 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabileceği aktarıldı.

EGO otobüslerinin, arife günü ile bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan'da ise ücretli olarak hizmet vereceği belirtilen açıklamada, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 olmak üzere 7 otobüsün 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti vereceği ifade edildi.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına "EGO CEP'TE" mobil uygulamasından ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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