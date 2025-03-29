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Yaşam

Başkentte bayram alışverişi yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı öncesinde başkentin eski çarşı ve pazar yerlerinin bulunduğu Ulus'ta hareketlilik devam ediyor.

Efsa Çağla Yavuz  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Başkentte bayram alışverişi yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler sokaklar ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Ulus Hali ve diğer semt pazarlarında mutfak alışverişlerini yaptı. Alışverişe çocuklarıyla gelen aileler, çocuklarına bayramlık aldı.

Vatandaşlar, bayram ziyaretleri için çevredeki tatlı, lokum ve şeker satan dükkanlara uğramayı da unutmadı.

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