Başkentte bayram alışverişi yoğunluğu sürüyor
Ramazan Bayramı öncesinde başkentin eski çarşı ve pazar yerlerinin bulunduğu Ulus'ta hareketlilik devam ediyor.
Ankara
Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler sokaklar ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.
Bayram öncesi alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Ulus Hali ve diğer semt pazarlarında mutfak alışverişlerini yaptı. Alışverişe çocuklarıyla gelen aileler, çocuklarına bayramlık aldı.
Vatandaşlar, bayram ziyaretleri için çevredeki tatlı, lokum ve şeker satan dükkanlara uğramayı da unutmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.