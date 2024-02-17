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Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu.

Selim Bostancı  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç kutusu, bidon, ağaç ve odun parçaları ile diğer atıklar denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki atıkların belediyenin temizlik görevlileri ve iş makineleriyle toplanarak katı atık deposuna götürüleceği öğrenildi.

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