Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu.
Bartın
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç kutusu, bidon, ağaç ve odun parçaları ile diğer atıklar denize sürüklendi.
Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.
Sahildeki atıkların belediyenin temizlik görevlileri ve iş makineleriyle toplanarak katı atık deposuna götürüleceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.