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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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