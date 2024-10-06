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Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Oğulcan Bölükbaşı  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Balıkesir'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Oğulcan Bölükbaşı/AA

Balıkesir

İlçe merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı işyerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Pazar Meydanı'nın da adeta göle döndüğü sağanak sonrası belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak, cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

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