Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi.
Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!… pic.twitter.com/MD0fWuZgiw
Harekatta, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.