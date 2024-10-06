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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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