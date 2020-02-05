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Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Levent Kişi   | 05.02.2020
Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Kentte sabah başlayan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Öğlen saatlerinden itibaren de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. 

Sağanak ve saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle sahil bölgesindekilerin rüzgarda yürümekte zorlandıkları dikkati çekti.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Kent merkezinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Olumsuz hava nedeniyle Yatlimanı ve Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu. Falezlere çarparak metrelerce yükselen dalgalarla bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Antalya'da gün boyu ve yarın rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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