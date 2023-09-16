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Yaşam

Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam etti.

Gülsem Adam  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Antalya

Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu, Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları ise yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve bisiklete binmeyi tercih etti.

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