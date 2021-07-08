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Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Sinan Balcıkoca,Yavuz Emrah Sever   | 08.07.2021
Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu Fotoğraf: Harun Reşit Kaymaz - Anadolu Ajansı

Bilecik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, söz konusu park için 12 milyon liradan fazla harcandığını söyledi.

Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Bakan Dönmez de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir süre parkı gezen ve doğaya yaban ördeği salan Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katıldı.

Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, açılış öncesinde merkeze bağlı Ulupınar köyünde lavanta bahçesini gezdi ve çilek hasadı yaptı.

Programlarda Dönmez ve Pakdemirli'ye, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile protokol üyeleri eşlik etti.

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