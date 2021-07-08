Şehit Piyade Astsubay Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Kayseri
Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin annesi Dudu ve babası Resul Çiftcibaşı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çifcibaşı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.