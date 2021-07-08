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Şehit Piyade Astsubay Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 08.07.2021
Şehit Piyade Astsubay Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Dudu ve babası Resul Çiftcibaşı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Çifcibaşı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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