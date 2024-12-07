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Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü

Ankara
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