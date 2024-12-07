Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
- Bakan Fidan, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ile Doha'da görüştü
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- Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
- Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Paylaşımda, Fidan ile Bin Ferhan'ın Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.