Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarının yanı sıra Rusya temsilcisiyle bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından Fidan'ın yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.
- Bakan Fidan, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ile Doha'da görüştü
- Bakan Fidan, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Doha'da görüştü
- Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
- Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
- Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Paylaşımda, Fidan'ın Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Rusya temsilcisi ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
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