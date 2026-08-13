Bakan Fidan Mısır'da temaslarda bulunuyor

Mehmet Şah Yılmaz
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile Mısır'ın El Alameyn kentinde bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Fehmi ile El Alameyn kentinde görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad'a ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fidan'ın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşad'ı ziyaret ettiği bildirildi.