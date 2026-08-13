Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Lami'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel de yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Irak ilişkilerini ve başta yolsuzlukla mücadele olmak üzere kurumlarımız arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Irak’ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Sayın Lami'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."