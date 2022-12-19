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Gündem

Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü

Mustafa Deveci   | 19.12.2022
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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