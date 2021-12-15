Dolar
14.70
Euro
16.57
Altın
1,769.28
ETH/USDT
3,832.90
BTC/USDT
47,838.00
BIST 100
2,166.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Al Mektum'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum tarafından kabul edildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.12.2021
Bakan Çavuşoğlu, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Al Mektum'la bir araya geldi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dubai

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Al Mektum'la görüştü.

Görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı
Kovid-19'un Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı
Kovid-19'un erkeklerde daha ölümcül seyrettiği İzmir'deki araştırmaya da yansıdı

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Al Mektum'la bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Al Mektum'la bir araya geldi

BAE'nin ABD'ye F-35 anlaşmasından çekileceğini bildirdiği iddia edildi

BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti
'Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız'

'Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız'
İsrail Başbakanı BAE'ye ilk ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

İsrail Başbakanı BAE'ye ilk ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü