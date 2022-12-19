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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Aziz Aslan   | 19.12.2022
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1204'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu söyledi.

Oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini bildiren Uslu, "HDP çocuklarımıza sebep oldu. Onları dağlara, taşlara mahkum etti. Rabb'im HDP'de hakkımızı bırakmasın. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Çocuklarımız eve dönsün. Yeter bu çilemiz bitsin. HDP'den çocuğumu istiyorum. Bıraksınlar çocuklarımızı, hasretimiz bitsin."

Dağa 7 yıl önce 23 yaşında götürülen Hatun için eylem yapan anne Nihan Çiçek ise kızına yıllardır hasret kaldığını belirtti.

"Kızların dağda ve mağaralarda ne işi vardır?" diyen Çiçek, şunları kaydetti:

"En güzel ev annesinin kucağıdır. Para, mal ve mülk peşinde değiliz. Kızımı HDP'den istiyorum. Gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Kızımı dört gözle bekliyorum ve çok özledim. Buradaki anne ve babaların hepsi çocuklarını bekliyor. Gelsinler devletimize teslim olsunlar."

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