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Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 21.01.2022
Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınır hattında Fotoğraf: Arif Akdoğan- Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a geldi.

Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı’na da geçen Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor. 

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