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İzmir'de öğrenciler 2 yıl aradan sonra karne heyecanını okulda yaşadı

İzmir'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2 yıl aradan sonra karnelerine "yüz yüze" kavuşmanın sevincini yaşadı.

Halil Fidan   | 21.01.2022
İzmir'de öğrenciler 2 yıl aradan sonra karne heyecanını okulda yaşadı Fotoğraf: Halil Fidan / AA

İzmir

Kentte yaklaşık 700 bin öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılının Ocak ayındaki sömestr tatilinin ardından ilk kez karnelerini okullarına gelerek aldı.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören öğrenciler de karne almanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin büyük bölümünün tatile çıkacakları için heyecanlı, bazı çocukların ise notlarından dolayı üzüntülü olduğu görüldü.

3. sınıf öğrencisi Eslina Özkan, AA muhabirine en son 1. sınıfın ilk döneminde karne aldığını belirterek, "Okula döndüğümüz için mutluyduk, şimdi de tatile çıkıyoruz bunun sevincini yaşıyorum. Tatilde güzel vakit geçirmeyi düşünüyorum." dedi.

Yusuf Eren Öksüz ise tatilde köpeğiyle bol bol vakit geçirmeyi hedeflediğini ifade ederek, "1. sınıftayken karne almıştım o dönemden sonra tam olarak okula gidemedik. Uzun süre sonra karne aldığım için heyecanlıyım. Tatile çıkacağımız için de sevinçliyim." diye konuştu.

Ödev verilmedi

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Mahmut Özer'in tensipleriyle bu tatilde öğrencilere ödev verilmeyeceğini belirterek, "Yarıyıl tatili dinlenip yenilenmek, kendimizi değerlendirip başlayacak yeni döneme dinamik şekilde dönebilmek için iyi bir fırsattır. Öğrencilerimizin kültürden sanata, spordan doğaya, bilimden değerlerimize birbirinden anlamlı ve keyifli etkinliklerle nitelikli zaman geçirmeleri bu süreçte çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Velilere de tavsiyelerde bulunan Yentür, öğrencilerin başarılarının yalnızca akademik notlardan ibaret olmadığını bu anlamda ailelerin de bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

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