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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanı Akar: Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. " dedi.

Selma Kasap   | 14.10.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan /AA

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. " dedi.

"Bizim için tek hedef teröristler"

Akar, "Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler." ifadesini kullandı.

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