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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.

Sarp Özer   | 01.10.2019
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli bölge' açıklaması

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." diye konuştu. 

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