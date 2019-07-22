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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar ile Fransız mevkidaşı görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 22.07.2019
Milli Savunma Bakanı Akar ile Fransız mevkidaşı görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.

Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

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