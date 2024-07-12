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Bahçelievler'de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Bahçelievler'de yan duvarından bir parçanın düşmesi nedeniyle 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Bahçelievler'de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

Istanbul

Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yan duvarındaki bazı parçaları, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla boşaltırken, olay yerine emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, binadan karot örneği alarak, binanın durumuyla ilgili testler yapacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Burada bitişik nizam oturma vardı. Bu bitişik nizam iki tane apartmanın bir tanesi kentsel dönüşüme giriyor. Yeniden yükselirken bitişik nizamdan tam yıkılmamış, bir iki duvar kalmış kentsel dönüşüme giren binanın. Oradan tuğlalar düşünce vatandaşlarımız bizi haberdar ediyor. Biz de zabıta ve arama kurtarma ekibimizle geldik. Vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen tahliye ettik, misafir ediyoruz şimdi. Yarın karot alınacak, incelenecek. Şu an kaba bilgiyle bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.

"Bina 48 yaşında, ömrünü tamamlamış"

Kentsel dönüşüm konusunda daha hızlı ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Bahadır, "Bu bina 48 yaşında. Tabi ömrünü tamamlamış. 6 katlı bina, altında dükkan var. Üstünde bir tane kaçak bir yer var zannediyorum. Bina teknik olarak 1999 depreminden önce yapıldığı için iyi bina kapsamında değil." dedi.

Tahliye edilen binada, emniyet ve zabıta ekipleri, herhangi bir aksilik yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.

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