Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplar tarafından ortadan kaldırılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Sinan Bey Camisi'nin açılışına katılacak.
(Cajnice) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından kabul edilecek.
(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te "Koordinasyon Toplantısı"na katılacak, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.
(Adıyaman/10.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İl Başkanlığını, Süleyman Demirel Anıt Mezarı'nı, Gelendost, Yalvaç ve Dereçine belediyelerini ziyaret edecek.
(Isparta/12.30-15.45/Afyonkarahisar/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne ve keklik salımına katılacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Keskin'de nohut hasadı yapacak.
(Kırıkkale/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi ile ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek.
(Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.
(Londra) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.