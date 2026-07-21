Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti

[1/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[2/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.

[3/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.

[4/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi fotoğraf çektirdi.

[5/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[6/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[7/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[8/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[9/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi.

[10/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) rakibi Maximilian Dietnz (66) ile mücadele etti.

[11/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jaydon Oosterwolde (24) rakibi Yvan Ikia Dimi (7) ile mücadele etti.

[12/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Bartuğ Elmaz (28) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.

[13/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) karşılaşmada görev aldı

[14/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Gornik Zabrze teknik direktörü Michal Gasparik karşılaşmayı takip etti.

[15/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Fred (7) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.

[16/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (sağda) ile Gornik Zabre oyuncusu Erik Prekop (solda) mücadele etti.

[17/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (17) karşılaşmada görev aldı.