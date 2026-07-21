Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.
Emre Doğan, Süha Gür
21 Temmuz 2026•Güncelleme: 21 Temmuz 2026
Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA
İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan maçın ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
[1/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[2/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.
[3/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.
[4/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi fotoğraf çektirdi.
[5/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[6/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[7/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[8/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[9/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi.
[10/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) rakibi Maximilian Dietnz (66) ile mücadele etti.
[11/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jaydon Oosterwolde (24) rakibi Yvan Ikia Dimi (7) ile mücadele etti.
[12/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Bartuğ Elmaz (28) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.
[13/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) karşılaşmada görev aldı
[14/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Gornik Zabrze teknik direktörü Michal Gasparik karşılaşmayı takip etti.
[15/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Fred (7) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.
[16/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (sağda) ile Gornik Zabre oyuncusu Erik Prekop (solda) mücadele etti.
[17/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (17) karşılaşmada görev aldı.
[1/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[2/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.
[3/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını destekledi.
[4/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi fotoğraf çektirdi.
[5/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[6/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[7/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[8/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[9/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi.
[10/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) rakibi Maximilian Dietnz (66) ile mücadele etti.
[11/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jaydon Oosterwolde (24) rakibi Yvan Ikia Dimi (7) ile mücadele etti.
[12/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Bartuğ Elmaz (28) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.
[13/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) karşılaşmada görev aldı
[14/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Gornik Zabrze teknik direktörü Michal Gasparik karşılaşmayı takip etti.
[15/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Fred (7) rakibi Lukas Sadilek (18) ile mücadele etti.
[16/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (sağda) ile Gornik Zabre oyuncusu Erik Prekop (solda) mücadele etti.
[17/17] UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (17) karşılaşmada görev aldı.
27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
Sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
54. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Talisca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Talisca'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze'den seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Kalan dakikalarda Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Sezonun ilk golü Talisca'dan
Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne Anderson Talisca imza attı.
Müsabakanın 37. dakikasında uzak mesafeden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Brezilyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, resmi maçlarda takımının ilk golünü de kaydetti.
Greenwood ilk kez
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
Ake 45 dakika sahada kaldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, maçı tamamlayamadı.
Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı, ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.
Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.
2 kez direğe takıldı
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında 2 topu direkten döndü.
Maçın 56. dakikasında Talisca'nın kafa vuruşu ile 63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın şutunda, sarı-lacivertliler direği geçmeyi başaramadı.
Ali Koç da maçı tribünden izledi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçı yerinde takip etti.
Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya, eski yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile takip etti.
Gasparik: Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımın bekledikleri oyunu oynadığını ve gereken karşılığı veremediklerini söyledi.
Slovak teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.