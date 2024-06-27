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Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Erol Değirmenci, Hikmet Faruk Başer  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Istanbul

Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada yapılan ön inceleme sonucunda tahliye kararı verilmesi uygun görülmezken, vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Tahliyeyi gerektiren bir durum yok"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bahadır, gazetecilere, bugün ikinci üzücü hadiseyi yaşadıklarını, sabahki kadar kötü bir durum olmadığını söyledi.

Binayla ilgili bilgi veren Bahadır, "1985 yılı yapımı, 4 katlı bir bina. Her katında 4 daire var. Toplamda 16 daire var. 3 de dükkan var. En üst kattaki balkonun su alması nedeniyle sıcak, soğuk değişikliklerinden dolayı balkonda çökme olmuş. Arkadaşlarım içeride inceleme yaptılar. Karot alacaklar ama tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Kolon ve kirişleri ön incelemede sağlam ama kesin netice tabii ki karot incelemesinde çıkacak." diye konuştu.

Olayın hem sosyolojik hem ekonomik hem de teknik olduğunu ifade eden Bahadır, şöyle devam etti:

"Sosyolojik neden, arkadaşlar, komşular ifade ettiler, bu apartman kendi aralarında anlaşamıyorlar. Anlaşsalar bu zamana kadar kalmayacak, yıkılacaktı, yenilenecekti. Ben buradan özellikle Bahçelievlerli komşularıma, İstanbul'daki komşularımıza sesleniyorum. Lütfen önceliğiniz kentsel dönüşüm olsun, evinizi yenileyin. Yani siz çocuğunuzu, torununuzu, eşinizi, annenizi, babanızı sevmiyor musunuz? Onları kötü, çürük binalarda bırakıyorsunuz. Lütfen gelin el birliğiyle Bakanlık, hükümet, belediye olarak hep birlikte müteahhitler, komşularımızla beraber el birliğiyle kentsel dönüşümü iyice hızlandıralım. Çürük binalardan kurtulalım. Küçük de olsa sağlam binalara geçelim diyorum."

Bahadır, "Binada kaçak kat var mı?" sorusunu, "Bunda kaçak kat, herhangi bir şey yok. Kolon kesilmesi yok. Kolon kirişleri herhangi bir sorun yok. Karot alacağız ama tahliyeyi uygun görmediler. Şu anda öyle bir tehlikeli durum yok. Eğer gerek olursa onları da tahliye ederiz. Yine misafir ederiz." ifadelerini kullandı.

"Binanın içinde de çatlaklar var"

Binada 35 yıldır yaşayan Hediye Özcan, balkonların hepsinde hasar olduğunu belirterek, "Bina sallandı, balkon aşağı çöktü. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama anlaşılamadı. Binanın içinde de çatlaklar var. Çok korkuyoruz ama nasıl olacak bilmiyorum." dedi.

Çökme esnasında evde bulunmadığını ve olayı telefonla öğrendiğini kaydeden apartman sakinlerinden Yaşar Güngören, "Bina çöktü dediler, geldiğimde çatı çökmüştü. Binada daha önce hasar yoktu ama alt kattaki ayakkabıcının kolonlarında çatlak vardı. Daha önce müteahhitlerle görüştük ama çok astronomik rakam söylediler." diye konuştu.

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