Dolar
32.86
Euro
35.34
Altın
2,322.98
ETH/USDT
3,437.70
BTC/USDT
61,655.00
BIST 100
10,594.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşılıyor.
logo
Gündem

Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor

Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başladı.

Zehra Tekeci  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla geçen yıl başlatılan projenin ikinci ayağı Konyaaltı Sahili'nde yapıldı.

Plastik atıklara yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan ve bu yıl tek kullanımlık plastik ürünlere odaklanan projenin ilk etkinliği Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'ndeki kıyı ve deniz dibi temizliği oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve çevre eğitimi alan 35 gönüllünün katıldığı projede, Mavi Bayrak ödüllü halk plajlarında kurulan bilgilendirme stantlarında 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yürütülecek.

Projenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, proje boyunca gönüllülerin tek kullanımlık plastiklerle mücadeleye yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yürüteceğini anlattı.

Kıyı bölgelerindeki kentlerin en büyük problemlerden birinin tek kullanımlık plastikler olduğunu belirten Atasoy, "Tek kullanımlık plastikler olmadan çok rahat yaşayabiliriz. Plastik pipet yerine cam veya metallerini kullanabiliriz. Plastik bir şişe olmadan suyumuzu içebiliriz. Termos, matara veya bardak kullanabiliriz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne her gün 100 bin civarında misafir gelir ve bizim 120 kişilik temizlik ekibimiz 7/24 çalışır. Hafta içi günde 30, hafta sonu 60 ton çöp toplarız. Bunların büyük çoğunluğu da tek kullanımlık plastiklerdir. Deniz çöpleri de yüzde 80 oranında tek kullanımlık plastiklerdir." diye konuştu.

Denizlerde 150 milyon ton civarında plastik atık var

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin her geçen gün arttığını söyledi.

Son yapılan çalışmalara değinen Ergiydiren, "Çalışmalara göre mevcut durumda denizlerimizde yaklaşık 150 milyon ton civarında plastik atık bulunuyor. Ve buna her yıl 6 milyon ton civarında atık ekleniyor. Plastiklerin hem denizimize, hem deniz ekosisteminde oluşturduğu zarara karşı bilinç oluşturmak çok önemli. Çünkü tüm bunların ötesinde ekonomimize de zarar veriyor. Balıkçılığa zarar veriyor. Pis bir plaja, denize hiçbir turist gelmez. Bu noktada turizm için de risk teşkil ediyor. O nedenle temizlemekten ziyade atılmamasına yönelik faaliyetleri çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

EKAD Proje Geliştirme ve Eğitim Programları Sorumlusu Deniz Candaş ise projede sadece kıyı ve deniz temizliği yapılmadığını bilimsel verilerin de toplandığını vurguladı.

Birçok sektörün tek kullanımlık plastiklerden vazgeçemeyecek durumda olduğuna dikkati çeken Candaş, tıpkı plastik poşet kullanımının azaltıldığı gibi bu alışkanlığın da azalması için etkinlikte alternatif ürün örneklerine yer verdiklerini kaydetti.

Sahilde deniz dibi temizliği yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği üyesi dalgıç Erkun Tanyar da yaklaşık 40 dakika süren dalışta kıyıya birçok plastik, kağıt, pet şişe, tahta ve demir gibi atıklar çıkardıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile bir araya geldi
Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı organ nakli için havalandı
İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek binaların çokluğuna dikkat çekildi
Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme
Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor

Benzer haberler

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor

Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanan Karavan Park'ta hareketlilik sürüyor

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi
Türkiye'de lisanslı dalıcı sayısı artıyor

Türkiye'de lisanslı dalıcı sayısı artıyor
Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi

Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet