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Bahçelievler'de HDP binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli gözaltına alındı

Bahçelievler'de HDP ilçe binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Ali Derdiyok, Mücahit Türetken   | 28.12.2021
Bahçelievler'de HDP binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir kişinin ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin M.E.S isimli şüpheliyi gözaltına aldığı ve 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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