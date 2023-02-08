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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderildi

Azerbaycan halkının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Ruslan Rehimov   | 08.02.2023
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderildi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Kampanya kapsamında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 20 tırı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.

Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yardımların toplanması için Bakü'nün en büyük 2 kapalı spor salonu tahsis edildi. Burada gönüllülerce paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor.

Yakın günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 200 tır yardım malzemesinin gönderilmesi öngörülüyor.

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