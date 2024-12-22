Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,233.50
BTC/USDT
94,732.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Gündem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu
Bakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam manzarası izledi
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Manavgat'taki kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Manavgat'taki kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Depremzede şehirler "bölgesel ihya stratejisi" ile kalkındırılacak

Depremzede şehirler "bölgesel ihya stratejisi" ile kalkındırılacak
Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet