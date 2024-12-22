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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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