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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadının askerler tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 08.02.2023
Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstihkam Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığının arama ve kurtarma timlerinin Adıyaman'da enkaz altındaki Hatice Kılınç'ı sağ olarak çıkardığı belirtildi.

Kurtarma anına ilişkin görüntülere yer verilen paylaşımda, "birlik zamanı" vurgusu yapıldı.


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