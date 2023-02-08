Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadının askerler tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstihkam Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığının arama ve kurtarma timlerinin Adıyaman'da enkaz altındaki Hatice Kılınç'ı sağ olarak çıkardığı belirtildi.
İstihkâm Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın arama ve kurtarma timleri tarafından Adıyaman'da Hatice Kılınç isimli vatandaşımız sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Birlik Zamanı...🇹🇷 pic.twitter.com/9tTxNU0ktH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2023
Kurtarma anına ilişkin görüntülere yer verilen paylaşımda, "birlik zamanı" vurgusu yapıldı.
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