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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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