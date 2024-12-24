Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Austin'in, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.