Dolar
35.16
Euro
36.55
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,490.80
BTC/USDT
98,530.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Semih Erdoğdu  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Austin'in, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı başladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 90'a dayandı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet