Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
- Manisa, Uşak ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı
- Bakan Yumaklı: Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok
- Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
- İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
- Bakan Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı
Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.