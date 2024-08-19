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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Enes Duran  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ferdi Uzun - AA

Ankara

Bakan ​​​​​​​Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.


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