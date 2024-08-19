Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim
Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sayın Mahmut Demirtaş göreve başladı. Sayın Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı."
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sn. Mahmut Demirtaş göreve başladı.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 19, 2024
Sn. Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sn. Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı. pic.twitter.com/vmnbP6H3mM