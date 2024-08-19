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Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı.

Oğuzhan Sarı  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sayın Mahmut Demirtaş göreve başladı. Sayın Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı."

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