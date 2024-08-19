Dolar
33.75
Euro
37.40
Altın
2,501.95
ETH/USDT
2,572.30
BTC/USDT
58,280.00
BIST 100
9,988.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim

Oğuzhan Sarı  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim

Ankara

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta icra edilen eğitime dair görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim

TCG GAZİANTEP fırkateyni, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti

Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı

MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı
MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

MSB, 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor

MSB, 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet