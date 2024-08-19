Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim
Ankara
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta icra edilen eğitime dair görüntülere de yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, 15 Ağustos 2024 tarihinde Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GHep1ovU6m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2024